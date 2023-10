(New York) Les résultats du groupe pétrolier américain Chevron ont continué de reculer au troisième trimestre, toujours lestés par le repli des cours des hydrocarbures sur un an, ainsi que par une baisse des marges pour les produits de raffinage.

Agence France-Presse

Le bénéfice net a plongé de 42 % sur un an, à 6,53 milliards de dollars, pour un chiffre d’affaires en baisse de 18,3 % à 51,9 milliards de dollars.

Ce repli est principalement dû à la baisse des cours, indique le groupe dans un communiqué vendredi, alors que le déclenchement de la guerre en Ukraine avait provoqué leur flambée l’an dernier.

Le chiffre d’affaires reste légèrement plus élevé qu’attendu par les analystes interrogés par Bloomberg. Mais rapporté par action et hors éléments exceptionnels – donnée privilégiée par les marchés –, le bénéfice est inférieur aux attentes du marché, à 3,48 dollars contre 5,78 dollars l’an dernier.

« Premièrement, Chevron a continué à enregistrer des prix plus faibles aux États-Unis […] La deuxième raison de la sous-performance par rapport aux attentes était la partie raffinage international. La production des raffineries de Chevron était conforme aux attentes, mais les marges ont été plus faibles, générant le résultat le plus faible de la division des six derniers trimestres », a souligné dans une note Peter McNally, analyste de Third Bridge.

À la Bourse de New York, le titre de Chevron reculait de 2,26 % à 151,2 dollars en début d’échanges, vendredi.

Néanmoins, grâce à l’acquisition de producteur de pétrole brut et de gaz naturel américain PDC, le groupe a vu sa production mondiale d’équivalent pétrole augmenter de 4 % sur un an, souligne Chevron dans son communiqué. Aux États-Unis, la production de barils équivalent pétrole a même grimpé de 20 % sur le trimestre, avec à la clef 179 000 barils équivalents pétrole additionnels par jour.

Chevron a annoncé il y a quelques jours un autre rachat, celui pour 53 milliards de dollars de son compatriote Hess, producteur de gaz et de pétrole.

« Chevron génère de solides résultats financiers tout en investissant également pour développer de manière rentable nos activités énergétiques traditionnelles et nouvelles afin de générer une valeur supérieure pour les actionnaires », a fait valoir Mike Wirth, le PDG de Chevron, cité dans le communiqué.

Les actionnaires ont d’ailleurs reçu 6,2 milliards de dollars sur le trimestre, dont 2,9 milliards sous forme de dividendes, le reste sous forme de rachat d’actions. Depuis le début de l’année, Chevron a déjà reversé à ses actionnaires 20 milliards de dollars, un record, indique-t-il.