L’action glisse à son plus bas niveau en 52 semaines

Le cours de l’action d’Air Canada a atteint mercredi son plus bas niveau en un an, alors que la ligne aérienne fait face à une hausse des coûts du carburant, de la concurrence et des taux d’intérêt.

La Presse Canadienne

Le titre de l’entreprise chutait de près de trois points de pourcentage à 17,29 $ à midi, à la Bourse de Toronto, ce qui représentait son cours le plus bas depuis la mi-octobre de l’an dernier, et une baisse d’un tiers par rapport à son récent sommet de juillet – une tendance observée dans le secteur aérien nord-américain.

Lundi, l’analyste Savanthi Syth, de Raymond James, a abaissé ses prévisions de bénéfices pour l’entreprise montréalaise en raison de la hausse des prix du carburéacteur ces trois derniers mois.

Elle a noté que la concurrence s’était accentuée avec Porter Airlines, Flair Airlines et Lynx Air sur les routes intérieures, transfrontalières et vers les destinations soleil, mais a ajouté le programme de fidélisation d’Air Canada et ses avions économes en carburant étaient un avantage.

Dans une entrevue, l’analyste Chris Murray, d’ATB Capital Markets, a souligné que des inquiétudes persistaient quant à la volonté des consommateurs de continuer à dépenser en voyages dans un contexte de taux d’intérêt et d’inflation plus élevés.

Néanmoins, il estime qu’Air Canada semble bien placée à moyen terme. La société a notamment renoué avec la rentabilité au printemps et au début de l’été, lorsque les revenus ont atteint un record au deuxième trimestre, dépassant 5,4 milliards.