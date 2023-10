Deux firmes privées d’investissement de New York s’associent pour offrir d’acheter Logistec, une entreprise montréalaise de services maritimes et environnementaux qui examine ses options stratégiques depuis le printemps.

La proposition de Blue Wolf Capital Partners en partenariat avec la firme Stonepeak s’élève à 67 $ par action, ce qui donne une valeur d’entreprise de 1,2 milliard de dollars à Logistec.

C’est l’équivalent d’une prime de 17 % par rapport au cours à la clôture des marchés vendredi et de 53 % par rapport au prix de l’action avant l’annonce du processus d’examen stratégique le 19 mai.

Ce jour-là, Logistec avait révélé que l’actionnaire de contrôle, c’est-à-dire la famille Paquin, souhaite vendre ses actions.

Logistec a été fondée par feu Roger Paquin il y a plus de 70 ans. Sa fille Madeleine dirige l’entreprise depuis 27 ans et est membre du conseil d’administration depuis 36 ans. Suzanne Paquin, la sœur de Madeleine Paquin, est membre du conseil d’administration depuis 36 ans et dirige une entreprise de transport maritime détenue en partie par Logistec. Leur sœur Nicole est, quant à elle, administratrice chez Logistec depuis 19 ans.

Investissement Québec est en pourparlers avec Blue Wolf en vue d’un investissement potentiel dans l’entreprise. La participation potentielle d’Investissement Québec appuierait l’engagement de Blue Wolf à maintenir le siège social et les activités de Logistec au Québec et à poursuivre les investissements dans la province.

Blue Wolf dit avoir l’intention de réaliser un investissement futur de plus de 200 millions de dollars sous forme de dépenses d’investissement et d’initiatives de croissance pour « contribuer de façon importante à l’entreprise ainsi qu’à l’économie du Québec et du Canada ».

Logistec a dégagé un profit net en hausse de 18 %, à 54 millions, en 2022 sur un chiffre d’affaires en hausse de 21 % qui a frôlé les 900 millions.

Le secteur des services maritimes a manutentionné des volumes de marchandises historiques l’an passé en raison des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement.

Les activités dans le secteur environnemental ont été bâties de presque zéro et génèrent aujourd’hui un chiffre d’affaires supérieur à 330 millions.

Le deuxième actionnaire en importance chez Logistec, derrière la famille Paquin, est la Caisse de dépôt et placement du Québec.