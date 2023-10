(Copenhague) Le laboratoire danois Novo Nordisk, première capitalisation européenne, a annoncé vendredi relever ses prévisions pour 2023, porté par les ventes de ses traitements antidiabétique et anti-obésité, Ozempic et Wegovy.

Agence France-Presse

Son chiffre d’affaires, qui avait atteint 176,95 milliards de couronnes (34,16 milliards de dollars canadiens) en 2022, devrait grimper de 32 à 38 % en 2023, contre une prévision de progression de 27 à 33 % annoncée précédemment.

« Les perspectives de ventes pour 2023 sont actualisées, reflétant principalement des attentes plus élevées pour les volumes d’Ozempic […] aux États-Unis et des ajustements des ventes […] d’Ozempic et de Wegovy aux États-Unis », a écrit le fleuron de l’industrie danoise dans un communiqué.

Son bénéfice d’exploitation annuel devrait aussi progresser plus fortement que prévu, dans une fourchette de +40 à 46 %, contre +31 à 37 % estimé auparavant, selon le communiqué.

Novo Nordisk profite à plein du succès de son antidiabétique injectable Ozempic, qui lui vaut également une forte popularité sur les réseaux pour sa propriété amaigrissante, pourtant hors indication médicale.

Il bénéficie également de l’engouement pour le Wegovy, traitement contre l’obésité lancé aux États-Unis il y a deux ans et commercialisé seulement au Danemark, en Norvège, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Au troisième trimestre, les ventes du groupe ont bondi de 38 %, a précisé le laboratoire, dont la production est sous pression.

À la Bourse de Copenhague, le titre prenait près de 2 % à 15 h 35 (9 h 35 heure de l’Est), dans un marché en très légère baisse (-0,63 %).

Novo Nordisk doit présenter le 2 novembre ses résultats complets pour la période juillet-septembre.