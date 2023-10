(Montréal) Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de Groupe d’alimentation MTY a progressé d’une année à l’autre au troisième trimestre.

La Presse Canadienne

L’entreprise montréalaise du domaine de la restauration rapporte qu’il est passé de 22,4 millions, ou 0,92 $ par action diluée l’an dernier, à 38,9 millions, ou 1,59 $ par action diluée cette année.

Le chiffre d’affaires réseau a atteint 1,5 milliard au cours du troisième trimestre de cette année, une augmentation de 33 % par rapport au trimestre correspondant de 2022. Le chiffre d’affaires réseau a augmenté de 55 % aux États-Unis, de 14 % à l’International et de 4 % au Canada.

Les produits de la compagnie ont augmenté en un an de 74 %, pour atteindre 298,1 millions, comparativement à 171,5 millions au troisième trimestre de 2022.

Au cours du plus récent trimestre, le réseau de Groupe d’alimentation MTY a ouvert 87 établissements, comparativement à 63 un an plus tôt, et en a fermé 92, comparativement à 117 au troisième trimestre de 2022.

Au 31 août dernier, Groups d’alimentation MTY comptait 7119 établissements en activité, dont 58 % étaient basés aux États-Unis et 35 % au Canada. Ses chaînes comprennent notamment les marques Valentine, Café Van Houtte, Thaï Express et Sushi Shop.

L’entreprise déclare un dividende trimestriel de 0,25 $ par action, payable le 15 novembre.

Entreprise citée dans cette dépêche : Groupe d’alimentation MTY (TSX : MTY)