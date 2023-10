L’entreprise de location d’équipements de chantier Lou-Tec s’introduit dans le gros marché de l’Ontario en s’associant avec l’entreprise Torcan Lift, spécialisée en équipements de levage.

Cette association effectuée par un échange d’actions entre les deux entreprises vise à bonifier leurs ambitions de croissance en combinant la gestion de leur parc d’équipements et leur accès à des capitaux de développement.

Établie depuis 24 ans, Torcan Lift regroupe 70 employés et gère un parc de plus de 2300 équipements de levage en location dans les chantiers de la grande région métropolitaine de Toronto. Torcan Lift effectue aussi la vente d’équipements de levage neufs et usagés dans une clientèle localisée en Ontario, au Québec et dans l’ouest du Canada.

Pour sa part, l’entreprise québécoise Lou-Tec, qui loue des outils et des machineries de chantier en plus des équipements de levage, regroupe 500 employés parmi ses 26 places d’affaires corporatives réparties au Québec et dans l’est de l’Ontario.

Son association d’affaires par échange d’actions avec Torcan Lift en Ontario s’inscrit d’ailleurs dans la foulée d’une série d’acquisitions de croissance effectuées depuis deux ans au Québec.

Lou-Tec a déployé ses ambitions d’expansion après le renforcement de son capital-actions avec l’arrivée d’investisseurs d’envergure menés par le fonds Sagard Placements Privés Canada, affilié au conglomérat financier Power Corporation.

Ce groupe d’investisseurs chez Lou-Tec comprend aussi Partenaires Walter Capital, la société d’État Investissement Québec, la filiale BDC Capital de la Banque de développement du Canada ainsi que le Fonds de solidarité FTQ.

« C’est clair que la suite de nos ambitions d’expansion passait désormais par l’Ontario, qui est le plus gros marché de chantiers industriels et commerciaux au Canada », a indiqué Jean-Marc Dallaire, président et chef de la direction de Lou-Tec, lors d’un entretien avec La Presse.

Quant au moment de cette association avec Torcan Lift, il s’avère opportun pour Lou-Tec alors qu’elle connaît un ralentissement au Québec, et que le marché de l’Ontario « est encore très actif », selon Jean-Marc Dallaire.

Aussi, dans ses démarches de recherche de partenaire d’expansion en Ontario, « ça a vite cliqué » avec les dirigeants-actionnaires de Torcan Lift, en particulier avec son président fondateur, Joe Picao.

« Ils ont une vision semblable d’entrepreneurs, d’où leur intérêt à pouvoir mettre en commun avec Lou-Tec la gestion de nos parcs d’équipements en fonction de la demande dans nos marchés respectifs », a indiqué Jean-Marc Dallaire.

Toutefois, Lou-Tec et Torcan Lift continueront de fonctionner dans leur marché respectif avec leurs marques de commerce bien établies. Elles conserveront aussi leurs dirigeants et leurs sièges sociaux d’administration de part et d’autre.