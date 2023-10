L’affaire allègue que la banque n’a pas payé ou n’a pas versé correctement les paies de vacances et/ou de jours fériés à ses spécialistes hypothécaires mobiles sur leurs commissions, primes de volume et autres paiements variables.

(Toronto) Une proposition d’action collective a été déposée contre la Banque TD, alléguant que plus de 1000 spécialistes hypothécaires mobiles de l’institution, à travers le Canada, n’ont pas été payés pour leurs vacances et leurs congés.

La Presse Canadienne

Le document allègue que de l’argent était dû, mais qu’il n’a pas été payé, en plus des commissions fixes et d’autres compensations non salariales.

Les allégations n’ont pas encore été testées ou prouvées devant les tribunaux.

Jason Chiang, qui a travaillé pour la Banque TD à Vancouver pendant près de 13 ans, est le représentant proposé pour la cause déposée devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

La TD n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, mais les avocats du plaignant ont indiqué s’attendre à ce qu’elle nie les allégations et défende l’affaire.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : TD)