(New York) Le groupe PepsiCo a revu légèrement à la hausse mardi ses perspectives de résultats pour l’ensemble de l’année après un troisième trimestre supérieur aux attentes du marché.

Agence France-Presse

Le géant américain, qui commercialise les boissons gazeuses Pepsi, mais aussi les croustilles Doritos, les thés glacés Lipton ou encore les céréales Quaker Oats, a engrangé 23,45 milliards de dollars de chiffre d’affaires au troisième trimestre, contre 21,97 milliards un an plus tôt.

« Nous sommes ravis de notre performance à une période où nos entreprises et nos employés ont fait preuve d’une agilité et d’une résilience incroyables au niveau géographique et à travers les catégories de produits dans un environnement dynamique en pleine évolution », a relevé Ramon Laguarta, patron de PepsiCo, cité dans un communiqué.

La direction a signalé un « repli modéré » dans le segment des boissons et des aliments préparés, soulignant que les consommateurs avaient continué « d’évoluer vers des paquets plus petits offrant praticité, variété, contrôle des portions » en particulier.

La progression de l’activité à l’international a ralenti, avec 12 % de croissance organique, contre 16 % un an plus tôt. PepsiCo explique avoir gagné des parts de marché dans plusieurs pays et avoir augmenté sa capacité de production.

Le groupe génère 40 % de son activité à l’international.

Moins de croustilles

Aux États-Unis, la croissance organique a été moindre et le groupe a signalé des dépenses publicitaires et de marketing en hausse de plus de 10 %. Sa branche Frito-Lay (croustille) a également vu son rythme de progression ralentir (+ 7 %, contre + 20 % un an plus tôt), tout comme celle des boissons (+ 6 %, contre + 13 % un an plus tôt).

Le bénéfice net du groupe ressort à 3,10 milliards de dollars, contre 2,70 milliards un an plus tôt. Rapporté par action – référence pour les marchés –, il atteint 2,24 $ US, après 1,95 $ US un an plus tôt.

Le consensus d’analystes de Factset tablait sur un chiffre d’affaires de 23,41 milliards et sur un bénéfice par action de 2,24 $ US.

« Bien que les volumes baissent, Pepsi a plus que compensé avec une hausse des prix », a commenté Neil Sanders, directeur de GlobalData.

« Les consommateurs restent sous pression et même si les produits de Pepsi restent parmi les préférés pour nombre d’entre eux, beaucoup ont opté pour des produits moins chers, d’autres marques, y compris de marques de magasins, pour essayer de faire face à l’inflation », a-t-il relevé.

Fort de ces résultats, le groupe a haussé pour 2023 sa prévision hors éléments exceptionnels de bénéfice par action qui devrait augmenter de 13 % (+ 12 % prévu auparavant) et maintenu sa perspective d’une croissance organique du chiffre d’affaires de 10 %.

Il compte verser au total environ 7,7 milliards de dollars à ses actionnaires, sous forme de dividendes et de rachats d’actions.

Il a également levé le voile pour la première fois sur 2024, dont l’activité et le bénéfice par action à données comparables devraient progresser « dans le haut de la fourchette des cibles de long terme » de 4 % à 6 % pour le premier et proche de 10 % pour le second.

Mardi, sur le parquet du NASDAQ, l’action PepsiCo a pris 1,9 %, à 164,40 $ US.