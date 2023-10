L’association entre le groupe de détaillants de bières spécialisées Tite Frette et les Bonbons Sugar’s Daddy annoncée la semaine dernière n’était pas un concept tentant pour une dizaine de franchisés qui quittent le groupe Tite Frette.

Les boutiques de Varennes, Lorraine, Joliette, Saint-Jérôme et celle du quartier Rosemont à Montréal, ainsi que deux Tite Frette au Saguenay–Lac-Saint-Jean font partie des entrepreneurs qui quittent le groupe.

La direction de Tite Frette confirme que 10 franchisés sur 40 ont préféré voler de leurs propres ailes, plutôt que de vendre des friandises sous la bannière Sugar’s Daddy.

Le groupe ne le cache non plus, les temps sont durs pour la vente de boissons de microbrasseries, notamment pour de jeunes entreprises, ce qui est le cas de toutes les Tite Frette. Plusieurs ont fermé leurs portes dans les derniers mois. Avec une baisse des ventes de produits de microbrasseries, le groupe mise maintenant sur la diversification. L’annonce du partenariat avec les Bonbons Sugar’s Daddy va directement en ce sens, mais plusieurs franchisés ont préféré sortir de la bannière au moment où on leur a annoncé cette nouvelle idée de diversification. La plupart des boutiques qui quittent la bannière vont rester des détaillants de bières, mais avec de nouvelles identités.