(Calgary) Le chef de la direction d’Enbridge réclame la création d’un programme fédéral de garantie de prêts pour aider les communautés des Premières Nations du Canada à acquérir des participations dans de grands projets de ressources et d’infrastructures.

Amanda Stephenson La Presse Canadienne

Dans une entrevue accordée vendredi en marge de la livraison d’un discours à la chambre de commerce de la région de Toronto, Greg Ebel a expliqué que les sociétés énergétiques canadiennes étaient de plus en plus disposées à offrir des participations en actions aux communautés autochtones dont les terres traditionnelles sont traversées par des pipelines et d’autres projets d’infrastructure.

Mais il a ajouté que les communautés autochtones n’avaient souvent pas l’accès nécessaire au capital. Même si l’Alberta, la Saskatchewan et l’Ontario disposent toutes de programmes offrant du financement aux communautés autochtones pour des partenariats commerciaux, M. Ebel estime qu’une solution pancanadienne est nécessaire.

« Le problème est qu’une grande partie de nos infrastructures dans ce pays traversent les juridictions, elles traversent les frontières. Il faut donc un programme national », a-t-il affirmé.

« Il est difficile pour une province d’offrir des garanties de prêt au bénéfice de personnes qui vivent dans une autre province. »

Même si les entreprises privées collaborent depuis des décennies avec les communautés autochtones sur des projets d’infrastructure, les premiers accords prévoyaient généralement des garanties d’emplois dans le secteur de la construction ou d’autres avantages financiers pour la communauté, sans toutefois parvenir à offrir aux peuples autochtones une pleine participation au capital.

Cela est cependant en train de changer. L’automne dernier, Enbridge a signé ce qui était à l’époque le plus grand partenariat énergétique en Amérique du Nord entre une entreprise privée et des peuples autochtones. L’accord a vu l’entreprise de Calgary vendre une participation de 11,57 % dans sept pipelines du nord de l’Alberta à 23 communautés des Premières Nations et métisses – un accord de 1,1 milliard soutenu par une garantie de prêt en actions de 250 millions de l’Alberta Indigenous Opportunities Corporation.

Plusieurs groupes dirigés par des autochtones ont également manifesté leur intérêt pour l’achat d’une participation dans l’oléoduc Trans Mountain, qui appartient actuellement au gouvernement fédéral.

De plus, les communautés autochtones ont investi massivement dans des projets éoliens, solaires et autres projets d’énergie propre. L’organisation à but non lucratif Indigenous Clean Energy Social Enterprise a récemment estimé que les communautés autochtones possédaient, étaient copropriétaires ou avaient conclu un accord d’avantages financiers définis pour près de 20 % de l’infrastructure de production d’électricité du Canada.