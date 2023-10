L’union des montréalaises Syntax Systems et Beyond Technologies crée un « acteur mondial » dans l’intégration informatique, dit Christian Primeau, PDG de Syntax Systems.

L’entreprise montréalaise de services infonuagiques Syntax Systems, un poulain du fonds d’investissement Novacap, va acquérir l’intégrateur informatique montréalais Beyond Technologies, un poulain de la Caisse de dépôt et placement.

Denis Arcand La Presse

L’union de ces deux firmes en forte croissance va créer une entreprise de 2800 employés présents dans 17 pays, a indiqué à La Presse le PDG de Syntax, Christian Primeau, qui décrit son entreprise comme « un succès québécois méconnu » en voie de devenir « un acteur mondial » avec l’acquisition de Beyond Technologies.

Le prix d’acquisition n’a pas été révélé.

L’actionnaire principal de Syntax est Novacap, de Brossard – par l’intermédiaire de divers fonds – qui a déclaré en 2016 avoir payé avec d’autres investisseurs institutionnels environ 800 millions US pour l’entreprise, injectant 300 millions supplémentaires en vue d’acquisitions.

PHOTO FOURNIE PAR SYNTAX, ARCHIVES LA PRESSE Pascal Tremblay, PDG de Novacap, en compagnie du PDG de Syntax, Christian Primeau

Beyond a une structure de sept associés actionnaires, appuyés par la Caisse de dépôt, qui a pris en 2021 une participation de 20 % pour une somme non divulguée. La Caisse prend son profit dans la vente, dit M. Primeau, mais conserve un intérêt indirect dans Syntax par l’entremise de sa participation à un fonds Novacap.

Pour Syntax, dont l’effectif est passé de 150 à 2300 employés depuis 2016, il s’agit d’une sixième acquisition en six ans. Beyond, qui compte avec ses filiales près de 450 employés, a fait deux acquisitions depuis 2021.

Complémentarité et affinités

« Syntax et Beyond sont très complémentaires. On fait la même chose, mais nos clients respectifs sont dans des industries différentes », a dit M. Primeau, notant qu’outre leurs activités canadiennes, les deux sociétés ont du succès à l’étranger dans des pays différents. Syntax est présente en Allemagne et en Espagne, entre autres, tandis que Beyond a des activités en France, au Maroc et en Afrique du Sud. Les deux entreprises ont une bonne emprise aux États-Unis, leur principal axe de croissance.

Beyond se concentre sur l’implantation et la gestion de systèmes SAP. Syntax a aussi une offre SAP très développée, mais est plus diversifiée.

Les 750 clients de Syntax sont surtout dans les secteurs des mines, de la fabrication, de l’ingénierie et de la construction, dit M. Primeau. Les 150 clients de Beyond sont surtout dans les secteurs des sciences de la vie, du détail, de la consommation et de la mode, en plus de certains ministères fédéraux, par le truchement de sa filiale Cache Consulting, dit Luc Dubois, associé et chef de la direction de Beyond. La plupart des clients sont des moyennes entreprises.

« Le fait d’être plus gros, avec un effectif de 2800 personnes, va nous permettre d’être considérés pour de plus gros projets, auprès d’entreprises plus importantes », observe M. Dubois.

Il explique que la connaissance qu’a chacune des deux firmes dans ses marchés étrangers respectifs aidera l’autre à y lancer ses offres dans les secteurs où elle a de l’expertise.

M. Primeau et M. Dubois ont souligné les affinités des deux sociétés, sur le plan des valeurs et de la culture d’entreprise.

Pas de retraite dorée

Aucun des sept associés de Beyond ne prend de retraite dorée dans la transaction. « Notre âge moyen est de 52 ou 53 ans, dit M. Dubois, 50 ans. On roule une partie significative de nos actions et on reste. » Ils deviennent partenaires chez Syntax, a dit M. Primeau.

M. Primeau estime que les deux ou trois prochaines années seront consacrées aux synergies des deux firmes, qui pour l’instant conservent chacune leur identité propre et leurs locaux.

M. Primeau dit voir dans la transaction « une belle histoire de fierté montréalaise » : « Deux entreprises technologiques du Québec, appuyées par un autre acteur québécois, Novacap, pour faire un acteur mondial » qui vise des revenus annuels supérieurs au milliard de dollars canadiens d’ici trois à cinq ans en vertu d’une croissance annuelle organique entre 10 % et 20 %.

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin du trimestre.