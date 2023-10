La Banque Laurentienne confie à un Québécois la tâche de regagner la confiance des clients.

L’actuel responsable des services bancaires aux entreprises et aux particuliers, Éric Provost, prend la relève de Rania Llewellyn à la barre de l’institution financière québécoise.

La priorité immédiate de Éric Provost est de rétablir la confiance avec les clients et de traiter les conséquences de la panne du système central qui s’est produite la semaine dernière.

La banque a expliqué que la panne s’est produite au cours d’une opération de maintenance informatique planifiée.

Un nouveau président est aussi nommé à la tête du conseil d’administration. Michael Boychuk, qui est administrateur, remplace Michael Mueller.

Éric Provost travaille à la Banque depuis plus de 10 ans. « Éric est l’exécutif idéal pour diriger la banque à ce stade critique de son évolution », commente par communiqué Michael Boychuk.

« Nous avons connu des difficultés récemment et le conseil d’administration est convaincu qu’Éric saura recentrer l’organisation sur l’expérience client et l’efficacité opérationnelle. La nomination d’Éric au poste de président et chef de la direction fait suite à ses performances exceptionnelles à la tête de nos services aux entreprises et s’inscrit dans notre processus formel de planification de la relève. »

Éric Provost mettra en œuvre un plan d’action en trois parties pour veiller à ce que la banque résolve dès que possible tous les problèmes en suspens liés à la panne, pour améliorer sensiblement les communications avec les clients afin de s’assurer qu’ils sont informés rapidement du rétablissement complet des services, et pour lancer un examen approfondi des facteurs ayant conduit à la panne.

« Une fois que les problèmes liés à la panne seront entièrement réglés, nous élaborerons un nouveau plan pour assurer le succès durable de notre banque. Nous concentrerons nos efforts pour regagner la confiance de nos clients fidèles tout en poursuivant nos actions pour accroître l’efficacité opérationnelle et la croissance dans tous nos secteurs d’activité », indique Éric Provost par communiqué.

Éric Provost avait ajouté les services bancaires aux particuliers à ses responsabilités à la mi-septembre suite au départ de Karine Abgrall-Teslyk.

Le départ du responsable du secteur des opérations de la banque, Yves Denommé, avait aussi été annoncé il y a deux semaines.

Le chef de la technologie et de l’information, Beel Yaqub, avait pour sa part quitté la banque à la fin août.

La banque avait aussi indiqué le mois dernier avoir terminé l’exercice de révision stratégique de ses activités et qu’elle jugeait que la meilleure voie à suivre pour maximiser la valeur pour ses actionnaires est d’accélérer l’évolution de son plan stratégique actuel.

La vente a été envisagée durant le processus, mais selon des informations obtenues par La Presse les propositions reçues n’ont pas été jugées avantageuses pour les actionnaires de la banque.