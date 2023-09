« Les paies, pensions, etc., ont été traitées et déposées dans les comptes des clients au moment où on se parle », a indiqué jeudi le porte-parole de la banque, Merick Séguin.

Le rétablissement complet des services bancaires n’était pas encore chose faite jeudi matin, mais la direction affirme que la situation progresse.

Il ajoute que les guichets automatiques sont entièrement fonctionnels et que le retour progressif du reste des services en ligne devrait se faire en matinée et graduellement au cours de la journée.

Certains services sont paralysés depuis dimanche matin à la suite d’un pépin informatique. La direction soutient que c’est une « mise à jour de routine » qui est à l’origine des ennuis.

La panne a notamment touché les transferts de fonds, les dépôts et les paiements de facture en ligne.

La banque continue de traiter et de synchroniser toutes les opérations effectuées depuis dimanche avant de pouvoir rendre les plateformes bancaires en ligne pleinement accessibles. Le traitement des transactions n’était cependant toujours pas terminé jeudi matin.

La banque tente de faire en sorte que les clients puissent avoir devant eux des informations à jour lors du retour à la normale des services bancaires de façon à tenir compte de toutes les transactions effectuées depuis dimanche.

Plus le temps passe toutefois, plus il y a de transactions à rattraper.

Les cartes de crédit et de débit en magasins n’ont jamais cessé de pouvoir être utilisées.

La direction soutient qu’il reste deux étapes importantes à franchir pour régulariser la situation : l’activation du système à l’interne pour que les employés puissent assister les clients et faire fonctionner les services bancaires téléphoniques automatisés, et l’optimisation des capacités du réseau pour accommoder un plus grand nombre de connexions qu’à l’habitude lors du retour en ligne de BLC Direct.

Les ennuis informatiques à la Banque Laurentienne surviennent deux semaines après que la banque ait annoncé le départ de sa responsable des services bancaires aux particuliers, Karine Abgrall-Teslyk.

Les services bancaires aux particuliers sont maintenant sous la responsabilité d’Éric Provost, qui est également responsable des services aux entreprises.

Ce changement organisationnel avait été annoncé en même temps que la banque indiquait avoir terminé l’exercice de révision stratégique de ses activités et qu’elle jugeait que la meilleure voie à suivre pour maximiser la valeur pour ses actionnaires est d’accélérer l’évolution de son plan stratégique actuel.