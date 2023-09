Le fondateur et grand patron de Fiera Capital, Jean-Guy Desjardins

Le fondateur et grand patron de Fiera Capital, Jean-Guy Desjardins, vient d’acquérir des actions additionnelles du gestionnaire d’actifs montréalais.

Déjà actionnaire exerçant le plus important contrôle sur des titres de l’entreprise, il a acheté vendredi dernier pour cinq millions de dollars d’actions.

La transaction concernant quelque 872 000 titres s’est effectuée de gré à gré avec des employés et ex-employés, donc hors marché, à un prix unitaire de 5,66 $.

Jean-Guy Desjardins a exercé son droit d’acheter des titres aux termes d’une convention régissant une société en commandite possédant des titres de Fiera. Selon la convention de la société en commandite, Jean-Guy Desjardins a le droit d’acheter des titres que des porteurs de parts de la société en commandite souhaitent vendre selon une formule prédéterminée servant à fixer le prix des transactions le moment venu.

Jean-Guy Desjardins dit trouver « particulièrement intéressante » l’occasion d’acheter des actions au cours boursier actuel.

Le titre de Fiera Capital est en baisse d’environ 35 % cette année et en repli de plus de 60 % depuis son sommet d’il y a six ans. Le recul boursier fait en sorte que le rendement du dividende dépasse aujourd’hui la barre des 15 %.

Jean-Guy Desjardins est redevenu chef de la direction en début d’année à l’âge de 78 ans en relève à Jean-Philippe Lemay.

Pour expliquer le changement de leadership, il avait alors notamment été dit que le conseil d’administration anticipait des turbulences au plan macroéconomique, et que dans ce contexte il est préférable d’avoir une personne avec beaucoup d’expérience aux commandes, et qui comprend en profondeur l’environnement économique, les politiques monétaires, ainsi que l’ensemble des stratégies de placement et les opérations de Fiera Capital.

Jean-Guy Desjardins avait précédemment occupé le poste de chef de la direction de 2010 à 2022.

L’actif sous gestion chez Fiera Capital s’élevait à 164 milliards au début juillet. Il était de 188 milliards au début de l’an passé. L’actif sous gestion avait enregistré une forte croissance avant la pandémie, notamment grâce à des acquisitions réalisées en Amérique du Nord, en Europe, et en Asie. Un gros coup avait été marqué en 2012 avec l’achat de Natcan, une filiale de la Banque Nationale qui avait apporté 25 milliards d’actifs d’un seul coup.

La croissance organique est maintenant entre autres affectée par une fuite d’actifs sous gestion depuis le départ du gestionnaire de portefeuille vedette, Nadim Rizk. Il a quitté il y a deux ans pour se lancer à son compte.

Jean-Guy Desjardins a fondé Fiera Capital en 2003. Il contrôle aujourd’hui un peu plus de 20 % des actions de l’entreprise.

L’action de Fiera Capital a gagné 2 % lundi pour clôturer la première séance de la semaine à 5,56 $ à la Bourse de Toronto. Le cours boursier actuel donne une capitalisation boursière d’approximativement un demi-milliard de dollars à Fiera Capital.

D’après les informations colligées par la firme de données financières Refinitiv, un seul des huit analystes qui suivent officiellement les activités de Fiera Capital recommande l’achat du titre.