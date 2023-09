Ideal Protein à l’abri des créanciers

La cure minceur du Weight Watchers québécois

La faillite du Weight Watchers québécois, Ideal Protein, pourrait faire perdre quelques kilos à la Caisse de dépôt et placement, à Investissement Québec et aux six autres prêteurs d’un syndicat bancaire comprenant la Banque de Montréal, la Nationale, la Laurentienne, Desjardins, la Bank of America et même un prêteur exotique, la Banque de Chine.