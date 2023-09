New York

Le patron d’Airbnb ne prévoit pas d’assouplissement de la réglementation

(New York) Le directeur général et co-fondateur d’Airbnb Brian Chesky ne croit pas à un assouplissement, dans un avenir proche, des nouvelles conditions draconiennes imposées à la plateforme par la ville de New York, qui ont sensiblement restreint son activité sur ce marché.