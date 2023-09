(New York) La plateforme américaine de livraison de courses Instacart a relevé sa fourchette de prix pour son entrée en Bourse, dans un contexte de reprise sur le marché des introductions.

Agence France-Presse

Selon des documents publiés sur le site du gendarme de la Bourse américaine (SEC) vendredi, la société basée à San Francisco entend coter sur la Bourse électronique – à forte teneur technologique – NASDAQ 22 millions de titres, à un prix compris entre 28 et 30 dollars, contre 26 et 28 dollars annoncés lundi. Elle pourrait alors lever entre 616 et 660 millions de dollars.

En cas de forte demande, le nombre de titres pourrait atteindre 25,3 millions, pour une levée de fonds qui pourrait atteindre ainsi jusqu’à 759 millions de dollars.

À l’issue de l’opération, 276 millions d’actions seront en circulation et jusqu’à 279 millions en cas de forte demande. Cela porterait la valorisation à environ 8,4 milliards de dollars, contre 7,8 milliards espérés initialement.

Instacart, créée en 2012, compte plus de 1400 partenaires en Amérique du Nord – représentant 85 % du marché américain en épicerie (hors alcool) –, des magasins locaux aux grands distributeurs nationaux.

Dans le document déposé auprès de la SEC, la société indique avoir généré sur un an, au 30 juin 2023, une valeur brute de transaction de 29,4 milliards de dollars – montant des achats sur la plateforme – et 263 millions de commandes.

Sur la même période, le chiffre d’affaires brut ressort à 2,2 milliards et le résultat net a atteint 744 millions de dollars, incluant un avantage fiscal de 358 millions.

Cette annonce s’inscrit dans la lignée des bons résultats enregistrés jeudi par le titre du concepteur britannique de microprocesseurs Arm.

Le titre du groupe a bondi de près de 25 % pour ses débuts à la Bourse de New York, ce qui le valorisait à plus de 65 milliards de dollars, une tendance haussière qui se poursuivait dans les échanges électroniques avant l’ouverture du marché, vendredi.