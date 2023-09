L’Administration portuaire de Montréal (APM) perd un troisième membre de son comité de direction en quelques mois seulement. Responsable du bon fonctionnement des activités portuaires, Daniel Dagenais fait le saut dans le secteur privé.

Son départ a été annoncé lundi avant-midi aux employés de l’agence fédérale, selon les informations obtenues par La Presse. Une confirmation en bonne et due forme devrait avoir lieu en après-midi. Au moment d’écrire ces lignes, l’APM n’avait pas commenté la décision prise par celui qui occupe actuellement le poste de vice-président à la performance portuaire et au développement durable.

Cette annonce survient six jours seulement après le départ de Martin Imbleau, qui a quitté la présidence du port de Montréal pour prendre les commandes de la filiale de VIA Rail qui gère le développement du train à grande fréquence (TGF) entre Québec et Toronto. Ce changement avait été révélé par La Presse en juillet dernier.

Signe de l’importance du rôle qu’il occupe au port de Montréal, M. Dagenais se trouve directement sous la présidente par intérim Geneviève Deschamps sur le site web de l’APM. M. Dagenais a passé près de 17 ans au sein de l’agence fédérale.

Moins médiatisé, le comité de direction avait également perdu un autre membre en avril dernier : Serge Auclair, qui occupait le poste de vice-président stratégique aux talents et culture, transformation numérique et approvisionnement. Celui-ci comptait plus de 12 années de service au sein de l’APM.

Ces changements au sein de la haute direction de l’APM surviennent au moment où les négociations se poursuivent avec le gouvernement Trudeau dans le but d’obtenir du financement supplémentaire afin d’absorber les dépassements de coûts du projet de terminal portuaire de Contrecœur, en banlieue sud de Montréal.

La facture de ce projet avoisine maintenant 1,4 milliard, par rapport à entre 750 et 950 millions auparavant. Le montage financier n’est toujours pas terminé.