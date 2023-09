Les motoneiges, motomarines et autres véhicules récréatifs continuent à se vendre malgré la hausse des taux d’intérêt et le ralentissement économique. Le résultat pour BRP : des profits et des revenus en hausse au deuxième trimestre, où la multinationale québécoise a une fois de plus dépassé les attentes des analystes.

Néanmoins, le constructeur des Ski-Doo, Sea-Doo et Can-Am commence à constater l’impact de l’augmentation des taux d’intérêt. Au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 31 juillet, les « programmes de ventes » ont été plus coûteux en raison de la hausse des coûts de financement. Cela n’a pas empêché le chiffre d’affaires de croître, mais a pesé sur l’augmentation.

« BRP a enregistré le meilleur deuxième trimestre de son histoire, a souligné son président et chef de la direction José Boisjoli, dans un communiqué. Les ventes au détail (celles des concessionnaires) ont enregistré une croissance impressionnante de 41 %, ce qui nous a permis de surclasser nettement l’industrie des sports motorisés en Amérique du Nord. »

Le constructeur de véhicules récréatifs établi à Valcourt a affiché des recettes de 2,8 milliards au deuxième trimestre, en hausse de 14 % par rapport à la même période l’an dernier. Les profits nets ont bondi de 42,5 %, à 338,7 millions, ou 4,26 $ par action. En excluant les éléments non récurrents, le bénéfice ajusté a grimpé de 7 %, à 255,4 millions, ou 3,21 $ par action.

Cette performance a dépassé les attentes des analystes sondés par la firme Refinitiv. Ils anticipaient des revenus de 2,7 milliards sur un profit ajusté par action de 2,97 $.

« Malgré l’incertitude économique, nous nous attendons à ce que BRP fasse mieux que l’ensemble de l’industrie en gagnant des parts de marché et l’introduction de nouveaux produits », estime l’analyste Cameron Doerksen, de la Financière Banque Nationale, dans une note envoyée à ses clients.

L’entreprise a également ajusté certaines de ses prévisions financières, qui témoignent d’un environnement économique plus volatile. Le chiffre d’affaires continuera à croître cette année, mais l’augmentation devrait désormais osciller entre 7 et 10 %. La fourchette précédente tablait sur une croissance de 9 à 12 %.

Sur une note plus positive, le profit ajusté par action devrait désormais varier entre 12,35 $ et 12,85 $. Il s’agit d’une amélioration par rapport à la prévision antérieure allant de 12,25 $ à 12,75 $ par action.