Environ 750 millions seront investis à Granby par Solutions énergétiques Volta Canada afin de fabriquer des matériaux que l’on retrouvera dans les batteries des véhicules électriques. L’entreprise obtient un prêt-subvention de 150 millions du gouvernement Legault pour créer 264 emplois.

Ottawa participe également au montage financier, mais l’ampleur de l’aide octroyée à Volta n’a pas été précisée, mardi, en conférence de presse. Les détails ont été présentés par le premier ministre François Legault, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie Pierre Fitzgibbon et du ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie François-Philippe Champagne, en conférence de presse.

Volta Canada produira des feuilles de cuivre. Elles entrent dans la fabrication de l’anode, le pôle négatif de la batterie lithium-ion. Il s’agit du premier complexe du genre au Canada.

« C’est un morceau important de la filière batterie que l’on construit en ce moment au Québec, qui va permettre d’attirer plus d’investissements dans les prochaines années », a affirmé M. Legault.

Ce projet n’est pas une surprise en soi.

Depuis le 31 mars 2022, Solus Advanced Materials, groupe sud-coréen dont fait partie Volta, est propriétaire de l’ancienne usine de Circuit Foil Luxembourg. La multinationale avait déboursé 81 millions pour mettre la main sur le terrain et l’édifice, situé dans le parc industriel de Granby, dont la superficie au sol est de 90 000 pieds carrés.

Les activités de l’usine de Granby devraient démarrer en 2026. On prévoit produire annuellement 25 000 tonnes de feuilles de cuivre par année. Cette capacité atteindra 63 000 tonnes l’année suivante, lorsque l’usine aura été agrandie. Cela devrait permettre d’approvisionner une partie des matériaux nécessaires pour 2,5 millions de véhicules annuellement.

L’exploitation avait cessé en 2005 chez Circuit Foil Luxembourg. Des activités limitées avaient subsisté jusqu’en 2014. L’état québécois avait injecté 104 millions dans l’aventure entre 1999 et 2003. L’usine produisait des feuilles de cuivre pour le marché des circuits imprimés.