La Banque Nationale a raté la cible des analystes en publiant mercredi ses résultats trimestriels, notamment en raison de la performance enregistrée dans le secteur des marchés financiers.

Ajustés pour exclure certains éléments, les profits de la plus grande banque au Québec ont atteint 790 millions pour les mois de mai, juin et juillet, en baisse de 4 % sur un an.

La banque précise que ses profits par action ajustés atteignent 2,21 $, alors que les analystes attendaient des profits par action ajustés de 2,37 $.

« La croissance des revenus et du résultat net de nos secteurs particuliers et entreprises, gestion de patrimoine et financement spécialisé aux États-Unis et à l’international a été contrebalancée en partie par un contexte moins favorable pour le secteur des marchés financiers », commente le grand patron de la Banque Nationale, Laurent Ferreira, par communiqué.

« La banque est bien positionnée pour faire face à l’incertitude persistante et générer une croissance rentable à long terme », ajoute-t-il.

Le secteur des marchés financiers a enregistré un résultat net de 205 millions, en baisse de 27 % par rapport à la même période il y a un an.

L’analyste Mike Rizvanovic, de la firme Keefe, Bruyette & Woods, parle d’un trimestre « difficile » dans son ensemble à première vue. Dans une note envoyée à ses clients mercredi, il attribue l’essentiel de la faiblesse à l’activité « toujours volatile » des marchés de capitaux.

Selon Doug Young, de Valeurs mobilières Desjardins, il semble que la situation soit imputable aux marchés mondiaux, en particulier à la baisse d’activités de négociation pour le compte de certains clients.

À la Scotia, Meny Grauman reconnaît aussi que la déception est en grande partie due aux activités de trading, qui ont enregistré une performance « exceptionnellement faible ».

De ce fait, cet expert dit s’attendre à ce que l’action de la banque soit sous pression durant la séance boursière de mercredi puisque le titre s’était récemment mieux comporté que ses comparables en Bourse. « La spéculation veut qu’une partie de cette récente surperformance était liée à des rumeurs d’acquisition de la Banque Laurentienne par la Banque Nationale, ce qui ne fait manifestement pas partie des manchettes aujourd’hui », dit-il.

Chez Barclays, l’analyste John Aiken souligne que la Banque Nationale s’est fait connaître pour la stabilité des bénéfices de sa division de marchés des capitaux et la baisse dévoilée, bien que potentiellement temporaire, pourrait avoir un impact plus persistant sur l’évaluation de l’action de l’institution bancaire. « La situation est regrettable parce que la croissance sous-jacente dans les autres segments d’activités a été solide durant ce trimestre. »

La Banque Laurentienne et la Banque CIBC dévoileront leur performance trimestrielle jeudi matin.