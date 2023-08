(Toronto) La Banque Royale du Canada déclare un bénéfice net de 3,9 milliards pour le troisième trimestre de l’exercice financier 2023, en hausse de 295 millions ou de 8 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.

La Presse Canadienne

Le bénéfice dilué par action s’est établi à 2,73 $, ayant progressé de 9 % en un an. Quant au bénéfice net ajusté, il s’est élevé à 4 milliards alors que le bénéfice net ajusté par action a atteint 2,84 $, affichant tous deux une hausse de 11 % par rapport à la période correspondante de 2022.

La direction de la Banque Royale explique la hausse du bénéfice net par rapport au second trimestre par l’amélioration des résultats des secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises et Assurances. Les résultats du secteur Marchés des Capitaux sont demeurés relativement stables, alors qu’il y a eu recul des résultats du secteur Gestion de patrimoine.

La banque précise que le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit s’est accru de 276 millions au troisième trimestre de 2023, ou de 81 %, par rapport à un an plus tôt, ce qui s’explique surtout par la hausse des dotations des secteurs Marchés des Capitaux et Gestion de patrimoine.

Le total des revenus de la Banque Royale s’est établi à 14,49 milliards au troisième trimestre.

En marge de la présentation de ses résultats du troisième trimestre, la Banque Royale a annoncé que son conseil d’administration avait déclaré un dividende trimestriel sur ses actions ordinaires de 1,35 $ par action, qui sera versé en novembre prochain.