Québec et Ottawa avanceront plus de la moitié de la note

Les gouvernements de Québec et d’Ottawa confirment l’octroi d’un financement de 644 millions pour la construction d’une nouvelle usine de production de matériaux de batteries à Bécancour.

L’usine est le fruit d’un consortium formé de Ford Motor Company et des entreprises coréennes EcoProBM et SK On. L’investissement est estimé à plus de 1,2 milliard, ce projet créera plus de 345 emplois.

L’usine d’EcoPro CAM Canada produira en moyenne 45 000 tonnes de matériaux actifs de cathode par année. La production sera destinée à la fabrication de batteries pour les futurs véhicules électriques de Ford. L’usine devrait être opérationnelle en 2026.

Québec accorde, par l’entremise d’Investissement Québec, un prêt de 322 millions en partie pardonnable, et le gouvernement du Canada verse une contribution conditionnelle de 322 millions de dollars, par l’intermédiaire du Fonds stratégique pour l’innovation.

« Je suis très fier que le Québec attire de gros joueurs du calibre de Ford-EcoProBM-SK On. Après GM-Posco ce printemps, on annonce un nouvel investissement majeur de 1,2 milliard dans la Vallée de la transition énergétique pour la construction d’une usine de matériaux actifs de cathode à Bécancour », a déclaré François Legault, premier ministre du Québec, dans un communiqué.

« Aujourd’hui, on renforce la place clé que le Québec occupe dans la chaîne d’approvisionnement en véhicules électriques, alors que nous continuons à bâtir notre écosystème de batterie », a dit François-Philippe Champagne, ministre canadien de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

« Ford est au service de ses clients au Canada depuis 119 ans, soit plus longtemps que tout autre constructeur automobile. Nous sommes ravis de pouvoir réaliser notre tout premier investissement au Québec, avec de nouvelles installations qui contribueront à façonner l’écosystème des véhicules électriques dans cette province », a mentionné Bev Goodman, présidente et chef de la direction de la compagnie Ford du Canada

EcoPro CAM Canada a été constituée en février 2023 par l’entreprise coréenne de fabrication de matériaux de cathode EcoProBM, le constructeur automobile Ford Motor Company et le cellulier coréen SK On (sites en anglais). SK On et Ford deviendront investisseurs une fois que l’entente aura été conclue.