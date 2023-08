(Montréal) Un important contrat pour l’usine montréalaise du fabricant d’antennes de satellite MDA peut finalement aller de l’avant, maintenant que son client, Télésat, a complété son montage financier.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

D’une valeur de 2,1 milliards, il s’agit du plus important contrat dans l’histoire de MDA, souligne l’entreprise, dans un communiqué vendredi. L’entente prévoit que 198 satellites seront construits à Sainte-Anne-de-Bellevue sur l’île de Montréal. Le contrat prévoit des options permettant l’achat de jusqu’à 100 satellites supplémentaires.

Télésat fait miroiter le projet depuis 2021, mais l’entreprise n’avait pas encore les fonds suffisants pour confirmer la commande, malgré une promesse de soutien financier d’environ 2 milliards de la part du fédéral et de Québec.

Chez Télésat, on explique que de nouvelles technologies permettront de réduire la facture du projet de près de 2 milliards US par rapport aux précédentes estimations. « C’est une économie significative et ça améliore grandement la rentabilité estimée du projet », déclare Télésat dans un communiqué.

Dans l’ensemble, le programme a une valeur de 3,5 milliards us ( 4,69 milliards ). Télésat dit qu’elle financera le projet à hauteur de 1,6 milliard US ( 2,14 milliards US ).