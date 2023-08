(Montréal) La société Les Industries Dorel a affiché vendredi une perte nette de 16,7 millions US au deuxième trimestre, soit 51 cents US par action, comparativement à 13,6 millions US ou 42 cents US par action au même moment l’an dernier.

Jean-Benoit Legault La Presse Canadienne

Ses revenus trimestriels ont fondu de 19 % à 345,2 millions US.

Le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz, a estimé par voie de communiqué que les divisions Dorel Produits de puériculture et Dorel Maison ont montré des signes d’amélioration « encourageants » au deuxième trimestre.

La division Produits de puériculture a ainsi enregistré un premier trimestre rentable depuis le troisième trimestre de 2021, ce qui serait notamment attribuable au lancement de nouveaux produits en Europe.

Dorel compte environ 4000 employés et est présente dans vingt-deux pays.