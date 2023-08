Le géant montréalais de l’ingénierie-conseil WSP Global rehausse ses cibles de prochains résultats annuels dans la foulée d’un autre trimestre plus fort que prévu et d’un carnet de commandes en croissance record.

La firme prévoit maintenant générer des revenus nets de ses activités ordinaires de l’ordre de 10,7 à 11 milliards de dollars pour tout l’exercice 2023, comparativement à son objectif antérieur situé entre 10 et 10,6 milliards.

WSP Global rehausse aussi son objectif de rentabilité, avec un bénéfice d’exploitation (ajusté) prévu à hauteur de 1,9 à 1,93 milliard, soit 100 millions de plus que l’objectif antérieur de l’ordre de 1,76 à 1,84 milliard.

« Notre croissance [de la première moitié de l’année] a dépassé les attentes et a été stimulée par la dynamique positive dans l’ensemble de nos activités et la forte demande pour nos services », a commenté Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP lors de l’annonce des résultats de deuxième trimestre.

« Compte tenu de ces tendances positives, de notre carnet de commandes record et des nouveaux contrats remportés récemment, nous augmentons nos perspectives financières et abordons le second semestre avec confiance. »

De fait, le carnet de commandes de WSP en fin de second trimestre au 1er juillet atteignait un niveau record à 14,3 milliards de dollars. De plus, l’ajout de commandes pour une valeur de quatre milliards représente aussi un niveau record de prises de commandes en un seul trimestre.

Résultats trimestriels

Quant à ses plus récents résultats trimestriels, WSP Global a réalisé un bénéfice net (attribuable aux actionnaires) de 150,7 millions au deuxième trimestre, en hausse considérable de 69 % par rapport au montant de 89,3 millions atteint lors du trimestre comparable de l’an dernier.

Ses revenus d’activités ordinaires ont été comptabilisés à 3,63 milliards, aussi en hausse marquée de 31 % par rapport à la somme de 2,76 milliards lors du deuxième trimestre d’il y a un an.

Dans ses commentaires aux analystes, le président et chef de la direction de WSP a indiqué que la croissance se produisait dans « toutes nos régions et tous nos segments clés ».

Alexandre L’Heureux a mentionné les États-Unis en particulier, où la forte croissance des obtentions de contrats « reflète un besoin croissant d’amélioration des infrastructures, ce que nous observons aussi à l’échelle mondiale à l’exception de la Chine continentale, en raison de l’impact prolongé des restrictions sanitaires de pandémie ».

En Bourse, les investisseurs ont manifesté leur appréciation envers les résultats et les perspectives d’affaires chez WSP Global en poussant ses actions en hausse de 4,5 % jusqu’à 186 $ en cours de séance mercredi.

Elles ont terminé en hausse de 2,6 % à 183,14 $, ce qui constitue un nouveau sommet de valeur boursière depuis décembre 2021 pour WSP Global.

Analystes

Dans une note aux investisseurs, l’analyste Frédéric Bastien de la firme Raymond James à Vancouver constate que « WSP Global confirme de nouveau son statut d’action incontournable [en Bourse] avec l’annonce de résultats meilleurs qu’attendu à son deuxième trimestre ».

« La firme d’ingénierie-conseil enregistre encore une solide croissance interne de ses revenus, réalise une augmentation impressionnante de son carnet de commandes et continue d’exploiter les opportunités d’amélioration de ses marges bénéficiaires. »

Chez la Financière Banque Nationale, l’analyste torontois Maxim Sytchev constate aussi que « WSP Global a enregistré un autre trimestre de bonne croissance interne des revenus dans toutes ses régions d’affaires, ce qui a motivé la haute direction à augmenter ses principaux objectifs de résultats pour l’année ».

« Avec un carnet de commandes record au cours du trimestre, je pense que les perspectives de WSP pour les prochaines années restent prometteuses. Je m’attends à ce que l’entreprise soit opportuniste en matière de fusions et acquisitions (F & A) », indique l’analyste dans une note aux investisseurs.

Interpellé au sujet de F & A lors de la téléconférence d’analystes, le président et chef de la direction de WSP Global a indiqué que « nous continuons à avoir des discussions informelles et plus formelles avec un certain nombre de nos vis-à-vis ».

« Cela dit, a souligné Alexandre L’Heureux, nous n’avons pas constaté de véritable réduction des attentes de valeur de la part des vendeurs potentiels. Aussi, nous demeurons extrêmement disciplinés en matière de F & A. Comme je l’ai déjà dit, un tel projet doit être rentable dès le jour un et il doit avoir du sens pour nos actionnaires. »