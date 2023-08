Hydro One a évoqué une hausse en 2023 des frais de transmission et des frais moindres de retrait des actifs, en raison d’un nombre réduit de réparations liées à des tempêtes.

Hydro One améliore sa performance

(Toronto) Hydro One a annoncé mercredi un bénéfice en hausse de 4 % au deuxième trimestre par rapport à l’an dernier.

La Presse Canadienne

Le fournisseur d’électricité précise que le résultat net attribuable aux actionnaires s’est chiffré à 265 millions, par rapport à 255 millions il y a un an.

Ses revenus trimestriels ont progressé de 1 % à 1,86 milliard.

Le bénéfice correspondait à 44 cents par action, plutôt que 42 cents par action il y a un an.

Hydro One a évoqué une hausse en 2023 des frais de transmission et des frais moindres de retrait des actifs, en raison d’un nombre réduit de réparations liées à des tempêtes. Les coûts d’exploitation et d’entretien étaient malgré tout en hausse.

Hydro One a enfin mis en chantier pendant le trimestre une ligne de transmission entre son poste de sectionnement de Chatham-Kent et la municipalité de Lakeshore, dans le sud-ouest de la province, afin d’alimenter les secteurs manufacturiers et agroalimentaires.