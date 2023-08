Des résultats meilleurs que prévu

SNC-Lavalin bondit en Bourse

Les actionnaires de la firme d’ingénierie-conseil SNC-Lavalin ont profité jeudi de l’une de ses meilleures journées en Bourse en un peu plus d’un an après la publication de résultats trimestriels et de perspectives de croissance rehaussées au-delà des attentes des analystes et des investisseurs.