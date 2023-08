Toshiba, dont le siège social est à Tokyo, a annoncé une perte de 176 millions US pour le trimestre avril-juin sur un chiffre d’affaires de 5 milliards US, soit une baisse de près de 5 % par rapport à l’année précédente.

(Tokyo) Toshiba a annoncé lundi une offre publique d’achat de 14 milliards US dans le but de fermer son capital, alors que le géant japonais de l’électronique et de l’énergie, empêtré dans les scandales, cherche à se redresser.

Yuri Kageyama Associated Press

L’offre publique menée par un fonds de rachat de grandes banques et entreprises japonaises appelé Japan Industrial Partners débute mardi et est fixée à 32 $ US par action.

Le président du conseil d’administration, Akihiro Watanabe, a demandé aux actionnaires de soutenir la proposition, affirmant qu’il s’agit de la seule option permettant à Toshiba de retrouver sa force d’antan.

« Cette décision de Toshiba est excellente non seulement pour le Japon, mais aussi pour le monde entier, a-t-il déclaré. J’ai confiance dans la renaissance de Toshiba. »

Toshiba, dont le siège social est à Tokyo, a également annoncé une perte de 176 millions US pour le trimestre avril-juin sur un chiffre d’affaires de 5 milliards US, soit une baisse de près de 5 % par rapport à l’année précédente.

L’entreprise n’a pas donné de prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’exercice fiscal, invoquant les incertitudes qui pèsent sur son activité dans le domaine des puces électroniques.

Si la proposition aboutit, il s’agira d’une étape majeure dans l’effort de redressement de Toshiba, qui dure depuis des années, et qui lui permettra de se retirer de la Bourse de Tokyo.

Pour que l’offre réussisse, il faut qu’au moins deux tiers des actionnaires proposent leur participation. Des investisseurs activistes étrangers détiennent une participation importante dans Toshiba et certains ont exprimé leur mécontentement à l’égard de l’offre.

Le conseil d’administration de Toshiba a accepté l’opération en mars.

L’action Toshiba a clôturé à 32 $ US lundi.

Le rachat maintiendrait Toshiba dans une alliance avec des partenaires japonais. Japan Industrial Partners, créé en 2002 pour restructurer les entreprises japonaises, a également investi dans d’autres marques japonaises telles que Sony, Hitachi et Olympus.

Toshiba, l’un des principaux fabricants de l’industrie nucléaire japonaise, a été touché par le tsunami de mars 2011 qui a provoqué la fusion de trois réacteurs à Fukushima, dans le nord-est du Japon.

Toshiba participe à l’effort de démantèlement de Fukushima Dai-ichi, qui devrait prendre des décennies. Sa filiale nucléaire américaine Westinghouse a déposé le bilan en 2017 après des années de pertes importantes dues à la montée en flèche des coûts de sécurité.

La marque Toshiba, autrefois prisée pour ses appareils électroménagers, ses ordinateurs portables, ses batteries et ses puces informatiques, est devenue la cible d’actionnaires activistes étrangers.

Son image a également été fortement ternie par un scandale comptable tentaculaire en 2015 impliquant des livres qui ont été trafiqués pendant des années.

Toshiba a souligné que la dernière offre était « juste et raisonnable » et qu’elle correspondait à une logique de gestion, avec des entreprises qui avaient depuis longtemps des relations commerciales approfondies avec Toshiba et qui ont proposé d’investir.

Le directeur général, Taro Shimada, a estimé que cette offre apporterait de la stabilité à Toshiba, qui, a-t-il fait remarquer, fêtera son 150e anniversaire dans quelques années.

Il a invité les parties prenantes à soutenir l’offre.

« La valeur de notre entreprise provient de la création de ce qui n’existait pas auparavant dans le monde », a-t-il déclaré aux journalistes.