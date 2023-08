L’entreprise établie à Montréal, qui met de l’avant une plateforme de commerce pour les entreprises, a comptabilisé lors de la période terminée le 30 juin dernier une perte ajustée de 2,2 millions US, ou 0,01 $ par action, comparativement à une perte nette ajustée de 17,6 millions US, ou 0,12 $ par action l’année précédente.

(Montréal) L’entreprise québécoise Lightspeed rapporte qu’elle a subi une perte nette de 48,7 millions US au premier trimestre de 2024, ou 0,32 $ par action, alors qu’un an plus tôt, elle avait essuyé une perte nette de 100,8 millions US, ou 0,68 $ par action.

La Presse Canadienne

Au cours de la même période, le total des produits des activités ordinaires de Lightspeed a bondi de 20 %, à 209,1 millions US $.

Au plus récent quatrième trimestre, Lightspeed avait enregistré une perte de 74,5 millions US contre une perte de 114,5 millions US au même trimestre un an plus tôt.

Entreprise citée dans cette dépêche : Lightspeed Commerce (TSX : LSPD)