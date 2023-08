Bombardier a été capable de maintenir la cadence des livraisons malgré les difficultés d’approvisionnement, ce qui a aidé l’avionneur québécois à accroître ses revenus et engranger un profit ajusté au deuxième trimestre.

Le constructeur de jets privés a remis 29 appareils à des clients pendant la période de trois mois ayant pris fin le 30 juin dernier, soit un de plus par rapport à la même période l’an dernier. La multinationale a aussi vu ses recettes tirées des services après-vente – maintenance – bondir de 19 %.

« Bombardier a réalisé un très solide deuxième trimestre, commente son président et chef de la direction, Éric Martel. Notre équipe a pu tirer d’un contexte d’affaires très dynamique […] malgré une tension persistante sur la chaîne d’approvisionnement. »

Dans l’ensemble, la compagnie a affiché des revenus de 1,7 milliard US, en hausse de 8 %. Elle a réduit sa perte nette à 35 millions US, ou 44 cents US, comparativement à 129 millions US, ou 1,43 $ US par action, il y a un an. Abstraction faite des éléments non récurrents, le profit ajusté s’est établi à 80 millions US, ou 72 cents US par action.

Signe que la demande se maintient dans l’avion d’affaires malgré le contexte économique actuel, le ratio de nouvelles commandes sur livraisons s’est établi à 1,1 au deuxième trimestre. Cela témoigne d’un équilibre entre les commandes et les livraisons.

L’avionneur a cependant pigé 222 millions US dans ses réserves pendant les mois d’avril, mai et juin, ce qui a fait fléchir ses liquidités disponibles à 1,2 milliard US. Ce résultat s’explique notamment par un paiement non récurrent de 104 millions US pour couvrir la valeur résiduelle d’avions commerciaux vendus dans le passé.

Les analystes sondés par la firme Refinitiv anticipaient des revenus de 1,7 milliard US sur un bénéfice ajusté de 28 cents US par action.

Au 30 juin, la valeur du carnet de commandes de Bombardier atteignait 15 milliards US, en légère progression par rapport à son niveau du 31 décembre dernier.