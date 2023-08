Les investisseurs semblent apprécier le progrès réalisé chez Cascades et la contribution plus importante du papier hygiénique et essuie-tout dans les résultats de la papetière de Kingsey Falls.

Devant la présentation d’une performance financière trimestrielle supérieure aux attentes, les investisseurs poussaient l’action de Cascades à un nouveau sommet des 52 dernières semaines durant la séance boursière de jeudi.

Le titre de Cascades s’appréciait de 7 % en mi-journée jeudi à la Bourse de Toronto.

Le grand patron de Cascades, Mario Plourde, explique que les résultats printaniers générés par le secteur des papiers tissu reflètent les initiatives commerciales et opérationnelles mises de l’avant.

Le repositionnement de la plateforme de production de papiers tissu visant à simplifier les opérations et réduire les coûts chemine conformément aux prévisions avec notamment les récentes fermetures d’usines en Oregon et en Caroline du Sud.

Dans le segment de l’emballage carton-caisse – qui demeure le secteur le plus important chez Cascades – Mario Plourde souligne que les résultats légèrement plus faibles reflètent en grande partie la baisse des prix de vente indexés de l’industrie, dont les effets ont plus que compensé l’impact bénéfique de la baisse des coûts des matières premières.

« Les résultats d’exploitation dans leur ensemble sont les meilleurs de l’entreprise depuis le quatrième trimestre de 2020, les résultats nettement meilleurs du secteur papier tissu ayant compensé la faiblesse des marchés du segment carton plat et carton ondulé », commente l’analyste Sean Steuart, de la TD.

Cet expert dit toutefois ne pas être très étonné de la performance dans une certaine mesure parce que les résultats du deuxième trimestre des sociétés comparables ont également été impressionnants et les prévisions de la direction étaient à son avis « clairement conservatrices ».

« Il n’en demeure pas moins que Cascades a retrouvé des assises solides et que le redressement des marges dans le secteur des papiers tissu – un casse-tête chronique au cours des deux dernières années – est encourageant », ajoute-t-il.

Le secteur du papier tissu devrait continuer de bien faire à court terme. La direction de Cascades anticipe déjà une performance en légère hausse pour le trimestre actuellement en cours qui se terminera à la fin septembre.

Selon les dirigeants, les prix des matières premières pour le secteur des papiers tissu et les coûts de transport en baisse pour l’ensemble des activités de l’entreprise devraient être des éléments favorables pour les mois d’été.

Cascades a dévoilé jeudi un bénéfice d’exploitation ajusté de 141 millions pour les mois d’avril, mai et juin alors que les analystes prévoyaient 126 millions. Le profit net par action ajusté de 27 cents s’avère également plus intéressant que le consensus qui s’articulait autour de 25 cents. Le bénéfice net ajusté s’élevait à 10 cents par action il y a un an.

Les investisseurs institutionnels sont par ailleurs invités à aller visiter les installations récemment modernisées de l’usine de Bear Island, en Virginie, à la mi-septembre. La direction en profitera pour faire le point sur ses stratégies.