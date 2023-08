(New York) Le laboratoire américain Merck a subi une perte de 5,97 milliards de dollars au deuxième trimestre à la suite de l’absorption de l’entreprise de biotechnologie californienne Prometheus Biosciences, qui lui a coûté près de 11 milliards de dollars.

Agence France-Presse

Le groupe, connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, avait prévenu lors de l’annonce de la finalisation le 16 juin que la charge induite par cette transaction affecterait son résultat trimestriel et celui de son exercice.

Dilué par action, cela représente une perte de 2,06 dollars quand les analystes tablaient sur une perte de 2,18 dollars.

Prometheus est notamment en train de développer un traitement contre des maladies auto-immunes, comme la maladie de Crohn, PRA023.

Le chiffre d’affaires de Merck a progressé de 3 % à 15,03 milliards de dollars, faisant mieux que le consensus.

Les ventes de son traitement anti-COVID-19 molnupiravir – commercialisé sous le nom de Lagevrio – ont continué de fondre sur le trimestre (-83 % à 203 millions de dollars) avec le recul de la pandémie.

En excluant Lagevrio, le chiffre d’affaires de Merck a augmenté de 11 %.

En revanche, les ventes de son traitement contre le cancer Keytruda ont progressé de 19 % à 6,3 milliards de dollars et celles du vaccin Gardasil-prévention du cancer du col de l’utérus-sont en hausse de 47 % à 2,5 milliards.

Merck a de nouveau relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice avec un chiffre d’affaires attendu entre 58,6 et 59,6 milliards (contre 57,7 et 58,9 milliards auparavant) et un bénéfice net par action entre 2,95 et 3,05 dollars, affecté par la charge de Prometheus à hauteur de 4,02 dollars.

Dans les échanges avant l’ouverture de la Bourse de New York, le titre progressait de 2,47 % à 109,28 dollars.