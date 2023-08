Molson Coors entreprise de boissons a révisé à la hausse ses prévisions pour l’exercice en cours, ayant observé une croissance notable de ses volumes et de ses ventes nettes au deuxième trimestre.

La Presse Canadienne

L’entreprise brassicole table désormais sur une croissance de son bénéfice sous-jacent avant impôts de 23 % à 26 % par rapport à l’an dernier, alors qu’elle avait précédemment dit s’attendre à une croissance d’environ 5 % ou moins.

Molson Coors a réalisé un bénéfice net du deuxième trimestre de 342,4 millions US, soit 1,57 $ US par action, pour son plus récent trimestre, en hausse par rapport à celui de 47,3 millions US, ou 22 cents US par action, pour la même période l’an dernier.

Le bénéfice ajusté par action s’est établi à 1,78 $ US, après avoir été de 1,19 $ US il y a un an. Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 1,63 $ US par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financière Refinitiv.

Le bénéfice net sous-jacent pour le trimestre clos le 30 juin a atteint 387,2 millions US, par rapport à celui de 260,1 millions US de la même période l’an dernier, tandis que les ventes nettes se sont chiffrées à 3,3 milliards US, contre celles de 2,9 milliards US de l’an dernier.

Les volumes et les ventes nettes ont progressé dans les trois plus grands marchés de l’entreprise, soit les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, a souligné Molson Coors. Aux États-Unis, l’entreprise a enregistré sa meilleure croissance au chapitre des volumes depuis 2008.