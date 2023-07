Le président et chef de la direction de Résolu, Rémi Lalonde, a décidé de quitter l’entreprise le 1 er septembre prochain « pour relever de nouveaux défis », a annoncé, vendredi, Papier Excellence dans un communiqué.

Passé dans le giron de Groupe Papier Excellence, le grand patron de Produits forestiers Résolu quitte l’entreprise. Deux autres hauts dirigeants font de même.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Le président et chef de la direction de Résolu, Rémi Lalonde, a décidé de quitter l’entreprise le 1er septembre prochain « pour relever de nouveaux défis », a annoncé, vendredi, Papier Excellence dans un communiqué.

Le chef des services financiers, Sylvain Girard, et la première vice-présidente des affaires corporatives, Stéphanie Leclaire, quitteront également leurs fonctions à la même date.

Papier Excellence a conclu l’acquisition de Résolu en mars 2023, une transaction de 2,7 milliards. La transaction a fait de Papier Excellence un acteur important dans l’industrie forestière du Québec.

L’annonce n’a pas d’effet sur la promesse de maintenir le siège social de Résolu à Montréal, assure son porte-parole, Louis Bouchard. « Les bannières demeurent et les centres décisionnels sont également maintenus, donc Résolu et son équipe de direction demeurent à Montréal. »

Le prochain dirigeant de l’unité commerciale Pâte et papier tissu sera nommé à « une date ultérieure ». Le chef de l’exploitation, Richard Tremblay, et le premier vice-président, Ventes de pâte et papier tissu, John Lafave, assureront l’intérim.

Le président des Produits du bois, Hugues Simon, reste à la tête de cette unité commerciale.

M. Lalonde avait droit à une indemnité de départ estimée à 4,1 millions, selon des documents envoyés aux actionnaires avant que la transaction soit conclue. Le dirigeant avait également droit à une compensation de plus de 11 millions pour le remboursement de titres de capitaux accordés dans le cadre d’un régime d’intéressement à long terme.

Lors de l’annonce de la transaction l’an dernier, M. Lalonde avait affirmé que l’acquisition de la société montréalaise par Papier Excellence était une bonne nouvelle pour le Québec. Il avait souligné que l’entreprise aurait accès à davantage de ressources financières.

À la fin octobre, Papier Excellence avait toutefois fait l’objet d’un rapport critique de l’association environnementale Greenpeace. Le rapport allègue que la société aurait une structure opaque et serait liée à des entreprises critiquées pour leurs mauvaises pratiques environnementales. Papier Excellence a rejeté les conclusions du rapport.