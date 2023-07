Le chef de la direction, Jonathan Price, a expliqué que les leçons de l’enquête sur le décès de l’employé étaient partagées avec les autres employés de la société et ses pairs dans l’industrie, afin de prévenir de futurs incidents.

Teck annonce le décès d’un employé et réduit les prévisions d’une mine de cuivre

(Vancouver) Teck Resources a annoncé jeudi le décès d’un employé à l’expansion de sa mine de cuivre Quebrada Blanca, au Chili, en marge de la publication d’un bénéfice attribuable aux actionnaires de 510 millions pour son deuxième trimestre, en baisse par rapport à celui de 1,7 milliard qu’elle avait enregistré pour la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

Le chef de la direction, Jonathan Price, a expliqué que les leçons de l’enquête sur le décès de l’employé étaient partagées avec les autres employés de la société et ses pairs dans l’industrie, afin de prévenir de futurs incidents.

Teck a réduit sa prévision de production annuelle pour le projet de cuivre, la faisant passer de 100 000 tonnes à 80 000 tonnes, en raison des retards dans sa construction et sa mise en service.

Pour le trimestre clos le 30 juin, Teck a réalisé un bénéfice par action de 97 cents, comparativement à celui de 3,07 $ du même trimestre l’an dernier.

Les revenus trimestriels de la société ont totalisé 3,5 milliards, comparativement à ceux de 5,3 milliards du deuxième trimestre de 2022.

Sur une base ajustée, Teck a indiqué avoir gagné 1,22 $ par action pour son plus récent trimestre, comparativement à un profit ajusté de 3,25 $ par action un an plus tôt.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : TECK. B)