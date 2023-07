Deux ans après avoir fait le saut en Bourse et vu sa valeur d’entreprise fondre de plus de moitié, le spécialiste montréalais de la télémédecine Dialogue accepte une offre de rachat de son plus important actionnaire, la Financière Sun Life.

La direction de la plateforme de soins virtuels a annoncé mercredi avoir dit oui à une proposition de 5,15 $ par action valorisant Dialogue à 365 millions. Le prix offert par l’assureur Sun Life – qui possède 23 % des actions de Dialogue – représente une prime de 43 % par rapport au cours de 3,60 $ enregistré mardi à la clôture des marchés à la Bourse de Toronto.

Dialogue a inscrit ses actions en Bourse au printemps 2021. Le prix initial de l’action avait alors été fixé à 12 $. Le titre s’était rapidement apprécié à 20 $ avant de reculer jusqu’à 2 $ au cours des derniers mois.

L’opération de vente annoncée est le fruit d’un processus d’examen stratégique lancé l’automne dernier.

Le grand patron et cofondateur de Dialogue, Cherif Habib, explique en entrevue que le marché était « difficile » depuis quelques années et que l’entreprise voulait s’assurer de faire « la meilleure chose » pour ses actionnaires.

C’est la Banque Nationale qui a dirigé le processus d’examen stratégique.

« Le plus important est de regarder vers l’avenir et non le passé, lance Cherif Habib. Dans le contexte actuel des marchés, obtenir une prime de 43 % pour les actionnaires est un bon résultat. »

Dialogue et la Sun Life entretiennent une relation depuis trois ans. Non seulement Sun Life avait fait l’acquisition d’actions de Dialogue, mais depuis peu elle aidait aussi l’entreprise à se faire connaître aux États-Unis. Plus tôt ce mois-ci, un accord permettant d’offrir des services de Dialogue aux clients de la Sun Life au sud de la frontière avait été conclu.

PHOTO FOURNIE Le président-directeur général de Dialogue, Cherif Habib, et Jacques Goulet, président de Sun Life Canada

L’offre de rachat est jugée « équitable » par l’analyste Jérôme Dubreuil, de Valeurs mobilières Desjardins, compte tenu de la baisse d’intérêt dans le marché pour les entreprises de technologies dans le secteur de la santé.

Selon cet expert, l’entente prouve que l’industrie a toujours une belle valeur, mais démontre à quel point il est difficile de prospérer dans le secteur de la santé en tant qu’entreprise de taille relativement modeste.

Cherif Habib affirme que Dialogue restera une entité indépendante au sein de la Sun Life et que l’entreprise gardera tous ses employés (près de 1000) à son siège social de Montréal.

« Notre plan d’affaires quinquennal ne change pas. On continuera d’offrir nos services à travers nos partenaires comme Canada Life, l’Industrielle Alliance et d’autres », dit Cherif Habib.

Aucune mesure de réduction des coûts n’est par ailleurs envisagée. « Bien au contraire, dit Cherif Habib, on veut continuer à investir pour faire grandir la compagnie. »

L’entrepreneur d’origine égyptienne âgé de 41 ans entrevoit avec optimisme l’avenir avec un actionnaire ayant une vision à long terme. « Ça permettra une prise de décision avec moins de distractions d’un trimestre à l’autre. »

Avec le recul, Cherif Habib admet que le premier appel public à l’épargne de Dialogue aurait difficilement pu être réalisé à un meilleur moment.

« On a eu un excellent timing. On est allé sur les marchés au sommet du cycle précédent. On a levé 100 millions de dollars au meilleur moment qu’on aurait pu espérer. C’est la meilleure décision qu’on aurait pu prendre en mars 2021. Le marché des capitaux a depuis changé. »

En dépit de la réaction des investisseurs depuis l’entrée en Bourse, il se dit fier de la performance de Dialogue, qui a, dit-il, amélioré ses résultats en augmentant ses revenus et en diminuant ses pertes. « On est malheureusement dans un cycle de marché différent en Bourse », souligne-t-il.

« Faire partie de la famille Sun Life nous donnera beaucoup de moyens et d’opportunités de croissance par acquisitions ou autres. »

En sept ans d’existence, Cherif Habib affirme que Dialogue a jusqu’ici été un bon partenaire pour le système de santé au Québec et au Canada. « Nous avons allégé la pression sur le système. »

La vente à la Sun Life doit être approuvée par les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires ainsi que par la majorité des voix exprimées par les actionnaires autres que Sun Life et les membres de la direction de Dialogue (2,6 %).

Troisième actionnaire en importance chez Dialogue avec une participation de 9 %, la Caisse de dépôt et placement du Québec dit avoir pris connaissance de l’offre de la Sun Life et entend l’examiner en vue de l’assemblée actionnariale.