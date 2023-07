La spéculation entourant l’avenir de la Banque Laurentienne faisait grimper sa valeur boursière à environ 2 milliards même si des analystes ont de la difficulté à identifier qui, parmi les six principales institutions financières au pays, pourrait s’intéresser à la banque régionale québécoise.

Sur le parquet de Bay Street, mercredi, le titre de la Laurentienne se négociait à 46,06 $, en hausse de plus de 37 %, ou 12,53 $. Cela conférait une valeur boursière de 2,03 milliards au prêteur québécois. L’annonce d’une mise en vente surprend certains analystes qui suivent les activités des banques canadiennes.

« Nous croyons que le conseil d’administration appuyait un effort de redressement sur plusieurs années sous la direction de Rania Llewellyn (la présidente et cheffe de la direction), souligne Gabriel Dechaine, de la Financière Banque Nationale, dans une note envoyée à ses clients. Mme Llewellyn avait présenté sa vision en 2021. »

D’après nos informations, la Laurentienne a retenu les services de JPMorgan Chase pour l’épauler dans ses démarches. Des approches ont même déjà été tentées, notamment auprès d’institutions financières québécoises.

Selon M. Dechaine, la Banque Scotia pourrait notamment être intéressée par les activités de la banque québécoise. L’analyste attribue une valeur de 2,6 milliards à l’institution financière.

« La Scotia est l’ancien employeur de la présidente de la Laurentienne, ce qui aurait pu déclencher des discussions », M. Dechaine.

Chez Valeurs mobilières Desjardins, Doug Young estime que les options sont limitées.

Banque Royale du Canada est occupée à boucler l’acquisition des activités canadiennes de HSBC pour 13,5 milliards. La Banque TD a déjà consolidé ses activités canadiennes, la Banque de Montréal digère sa plus récente prise aux États-Unis (Bank of the West) et les acquisitions ne semblent pas figurer parmi les priorités de la Banque Nationale, estime l’analyste.

« Il ne reste plus que la Scotia et la Western Canadian Bank, mais nous ne savons pas pourquoi l’une ou l’autre serait intéressée, écrit M. Young, dans une note. Même si nous saluons les efforts déployés par la Laurentienne pour explorer différentes options, nous avons de la difficulté à identifier les grandes banques canadiennes qui pourraient être intéressées. »

Fondée en 1846, la Laurentienne exploitait 58 succursales à la fin de son dernier exercice financier (31 octobre dernier). Son actif est d’environ 51 milliards et elle offre des prêts au Québec, au Canada et aux États-Unis. Son principal actionnaire est la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui détient environ 8,1 % du prêteur.