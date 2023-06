(Toronto) Indigo Books and Music a affiché mercredi une perte de 49,6 millions pour son plus récent exercice financier, au cours duquel une cyberattaque a paralysé son site web et ses systèmes de paiement et compromis les informations personnelles de certains de ses employés actuels et anciens.

La Presse Canadienne

La perte par action a atteint 1,78 $ pour la période de 52 semaines close le 1er avril, ce qui se comparait à un profit de 3,3 millions, ou 12 cents par action, pour l’exercice précédent.

Les revenus annuels ont totalisé 1,058 milliard, alors qu’ils avaient été de 1,062 milliard un an plus tôt.

Indigo a aussi annoncé mercredi la nomination de Donald Lewtas, Joel Silver et Markus Dohle à son conseil d’administration.

Plus tôt en juin, quatre administrateurs ont quitté le conseil du détaillant, incluant Chika Stacy Oriuw, qui a démissionné en invoquant « une perte de confiance envers le leadership du conseil, et à cause de mauvais traitement ».

La société a aussi indiqué, dans un communiqué publié le 7 juin, que sa fondatrice et présidente générale Heather Reisman, qui avait abandonné l’an dernier le poste de cheffe de la direction, se retirerait du conseil le 22 août.