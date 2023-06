Restauration

De nouveaux venus atterrissent à YUL

Exit les Big Mac et les frites. Ici, les viennoiseries, les sandwiches et le café sont à l’honneur et servis avec rapidité pour des clients pressés. Le McCafé, nouveau concept développé par la célèbre chaîne de restauration rapide, fera son entrée au Québec à l’aéroport Montréal-Trudeau, une enseigne qui s’ajoute à une dizaine de nouveaux venus à YUL au cours des deux dernières années.