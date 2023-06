(Montréal) La consommation de cigarettes est à la baisse aux États-Unis et Alimentation Couche-Tard veut déployer une offensive promotionnelle « très ciblée » pour ralentir ce déclin dans ses magasins américains. La stratégie est toutefois dénoncée par un groupe de lutte au tabagisme.

« Nos chiffres sont similaires à la tendance de l’industrie, nous devons faire mieux que l’industrie », affirme le président et chef de la direction, Brian Hannasch, lors d’une conférence téléphonique, mercredi, afin de discuter des résultats du quatrième trimestre.

L’entreprise québécoise compte mettre à profit son programme de fidélité dans ses magasins américains pour atteindre cet objectif. « Nous allons réfléchir à la façon d’utiliser ces outils de manière très ciblée pour générer plus de ventes dans la catégorie des produits combustibles, particulièrement le tabac. »

L’effort promotionnel déplaît à l’Association pulmonaire des États-Unis (American Lung Association) qui qualifie la stratégie de « cynique ». « On voit que ce n’est pas que les producteurs de tabac, mais aussi les dépanneurs, qui continuent de promouvoir leurs produits mortels à autant de personnes que possible », dénonce le responsable des politiques publiques de l’association, Michael Seilback, en entrevue.

Ce genre d’effort peut compliquer encore plus les démarches de ceux qui souhaitent cesser de fumer, selon lui. « La nicotine est l’un des produits qui entraînent la plus forte dépendance et la plupart des fumeurs veulent arrêter. Quand nous avons des entreprises qui font des promotions, c’est un obstacle de plus que l’industrie utilise sciemment pour garder les garder dépendants. »

Il n’a pas été possible d’obtenir une réaction immédiate de l’entreprise au propos de M. Seilback.

Aux États-Unis, la vente au rabais des cigarettes dans le cadre d’un programme de fidélité est autorisée, selon un guide de conduite destiné à l’industrie, publié en mars 2023 par la Food and Drug Administration (FDA), l’équivalent de Santé Canada aux États-Unis. « Par exemple, la vente d’un abonnement à un programme qui offre un rabais de 10 % sur le tabac ne serait pas prohibée », peut-on lire dans le document.

La stratégie de Couche-Tard devrait constituer « un signal d’alarme » pour démontrer la nécessité d’adopter une réglementation plus sévère, croit M. Seilback. Il souligne que ce type d’interdiction existe déjà dans des juridictions locales. « Il est impératif que le prix du tabac demeure élevé. Les détaillants savent que les rabais font en sorte que les gens achètent davantage. »

Les ventes de tabac en baisse

La consommation de tabac décline aux États-Unis et les magasins de Couche-Tard, qui exploite la marque Circle K au sud de la frontière, n’échappent pas à cette tendance.

Environ 11 % des Américains s’identifiaient comme fumeurs en 2022, soit un creux historique, selon un sondage mené par le Centers for Disease Control and Prevention, dévoilé en avril dernier. Ce taux était de 12,5 % en 2020 et 2021.

Les produits du tabac ont permis à Couche-Tard de générer des ventes de 6,39 milliards US dans toutes les régions où la société est présente, au cours de l’exercice 2023 clos le 25 avril. L’an dernier, ce chiffre était de 6,48 milliards US.

Les ventes de cigarettes sont également sous pression au Canada. M. Hannasch attribue ces difficultés à la vigueur du marché illicite au pays. « C’est triste, déplore-t-il. Le marché illicite approche de 40 % du volume total. »

À la même période l’an dernier, Couche-Tard avait émis l’hypothèse que l’augmentation du coût de la vie liée à la flambée de l’inflation avait donné un élan au marché illicite au Canada. « Il semble y avoir un transfert vers le marché noir », affirmait le chef de la direction financière, Claude Tessier, en juin 2022.

Résultats supérieurs aux attentes

L’exploitant de dépanneurs et de stations-service a dévoilé, la veille, des résultats supérieurs aux attentes des analystes au quatrième trimestre clos le 25 avril.

Le bénéfice net de l’entreprise lavalloise a augmenté de 40 % pour s’établir à 670 millions US. Le bénéfice ajusté dilué par action atteint 71 cents. Les revenus, pour leur part, atteignent 16,26 milliards US, une diminution de 1 %.

Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient un bénéfice par action de 49 cents, selon la firme de données financières Refinitiv.

Les résultats se démarquent par des marges élevées dans le secteur du carburant, constate l’analyste Martin Landry, de Stifel GMP. « À notre surprise, les marges restent élevées à 45 cents le gallon, davantage que nos prévisions à 37 cents le gallon. Ça surpasse l’industrie par plus de 20 %. »

Au cours de la conférence, M. Hannasch a dit que l’écart s’expliquait par une « centaine de petites choses ». Il a mentionné que l’entreprise gérait une plus grande part du transport de carburant à l’interne.

L’action de Couche-Tard gagnait 2,16 $, ou 3,31 %, à 67,51 $ à la Bourse de Toronto, en début d’après-midi.