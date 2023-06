(New York) Une publication américaine rapporte que les clients de Costco aux États-Unis sont de plus en plus invités à montrer une pièce d’identité de membre avec leur photo aux caisses en libre-service, car l’entreprise vise à freiner le partage non autorisé de cartes.

La Presse Canadienne

Dans une communication écrite transmise à Business Insider, Costco dit avoir remarqué une augmentation du nombre d’acheteurs utilisant des cartes qui ne leur appartiennent pas, en particulier aux caisses en libre-service. La compagnie dit croire qu’il est injuste que des personnes qui ne sont pas membres puissent bénéficier des mêmes avantages et tarifs que celles qui le sont.

Costco demande déjà que les clients exhibent leur carte de membre aux caisses régulières ; on demandera désormais de voir leur carte avec leur photo aux caisses libre-service.

La compagnie affirme également que l’exigence d’une preuve d’adhésion réduit les incidents de vol à l’étalage.

Business Insider rappelle que bien que Costco soit le troisième plus grand détaillant au monde, il tire une partie importante de ses bénéfices des frais d’adhésion.

Au Canada, Costco est l’une des cinq grandes chaînes en alimentation, avec les entreprises canadiennes Loblaw, Metro et Sobeys et l’américaine Walmart.