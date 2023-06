L’annonce intervient près de trois mois après que le gouvernement suisse a organisé à la hâte un accord de sauvetage visant à combiner les deux plus grandes banques du pays dans le but de préserver la réputation de la Suisse en tant que centre financier mondial et d’étouffer les turbulences du marché.

(Berlin) L’UBS a annoncé lundi qu’elle avait achevé le rachat de sa rivale en difficulté, le Credit Suisse.

Geir Moulson et Courtney Bonnell Associated Press

Cette annonce intervient près de trois mois après que le gouvernement suisse a organisé à la hâte un accord de sauvetage visant à combiner les deux plus grandes banques du pays dans le but de préserver la réputation de la Suisse en tant que centre financier mondial et d’étouffer les turbulences du marché.

Un communiqué de la banque a déclaré lundi qu’« UBS a achevé aujourd’hui l’acquisition du Credit Suisse, franchissant ainsi une étape importante ».

UBS avait déclaré la semaine dernière qu’elle s’attendait à finaliser l’acquisition d’une valeur de 3 milliards de francs suisses (4,5 milliards de dollars canadiens) dès lundi, qui sera le dernier jour de négociation des actions du Credit Suisse à la bourse suisse. Le Credit Suisse ne sera plus non plus négocié à la Bourse de New York.

Il s’agit d’un moment charnière pour les deux rivaux établis à Zurich, dont le rapprochement a suscité des inquiétudes quant aux milliers de suppressions d’emplois attendues, entraîné des reproches et des poursuites judiciaires concernant les conditions de l’accord et suscité des craintes quant à l’impact de la création d’une mégabanque suisse qui serait trop grande pour faire faillite.

Le gouvernement suisse a orchestré le sauvetage du Credit Suisse au cours d’une fin de semaine de mars, après que les actions du prêteur eurent chuté et que les clients eurent rapidement retiré leur argent, craignant que son effondrement n’ébranle davantage les marchés financiers mondiaux dans le sillage de la faillite de deux banques américaines.