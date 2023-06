Transat A.T.

Les baby-boomers renouent avec leurs habitudes d’antan

Transat A.T. recommence à accueillir une clientèle plutôt discrète depuis la levée des restrictions sanitaires : les baby-boomers. Mieux nantis et plus dépensiers, ces voyageurs accentuent une demande déjà vigoureuse pour les voyages malgré l’augmentation du prix des billets d’avion.