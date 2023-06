Transat A. T. recommence à accueillir une clientèle plutôt discrète depuis la levée des restrictions sanitaires : les baby-boomers. Mieux nantis et plus dépensiers, ces voyageurs accentuent une demande déjà vigoureuse pour les voyages malgré l’augmentation du prix des billets d’avion.

« La clientèle âgée de 55 ans et plus a renoué avec ses habitudes d’avant la pandémie, observe la présidente et cheffe de la direction de l’entreprise québécoise, Annick Guérard. Ils dépensent en moyenne 15 à 20 % de plus que notre clientèle moyenne. »

Mme Guérard a offert cette analyse jeudi, en conférence téléphonique avec les analystes financiers, à l’occasion de la publication des résultats du deuxième trimestre de la société mère d’Air Transat. Elle a affiché un bénéfice d’exploitation – 19 millions – pour la première fois depuis la fin de son année financière 2019.

Le retour aux habitudes d’antan chez les baby-boomers tombe à point pour Transat A. T., durement affectée par la crise sanitaire, où ses avions ont temporairement été cloués au sol à plus d’une reprise. La demande demeure vigoureuse malgré le ralentissement économique, mais Mme Guérard est bien consciente que cela pourrait changer.

« C’est très important pour nous, car on s’attend à ce qu’ils (les 55 ans et plus) soient beaucoup plus résilients que les consommateurs actuels en cette période de hausse des prix et d’inflation qui, nous le savons, se poursuivra. »

Entre-temps, la plupart des indicateurs sont au vert sur le tableau de bord de la compagnie à l’étoile bleue. Au début du deuxième trimestre, les prix affichaient une hausse de 15 % par rapport à il y a un an en raison de la demande. Vers le 30 avril dernier – la fin du deuxième trimestre – cette croissance atteignait 25 % en raison de l’intérêt des consommateurs.

Transat A. T. prévoit offrir une capacité estivale à 89 % de ce qu’elle était avant l’arrivée de la COVID-19, et ce, avec 20 appareils de moins dans sa flotte, ce qui influence positivement ses dépenses. La majorité des liaisons seront à destination de l’Europe. Jusqu’à présent, plus de 60 % des billets ont été vendus.

« Nous demeurons prudents, affirme Mme Guérard. C’est pourquoi nous déployons une croissance qui n’est pas trop élevée […] au cas où le ralentissement économique affecterait la demande. »

Du positif, avec du rouge

De la manière dont vont les choses depuis le début de l’année, la compagnie s’attend à générer une marge d’exploitation plus élevée à la fin de l’année. Sa prévision oscille désormais entre 5,5 et 7 %, comparativement à la fourchette précédente variant entre 4 et 6 %.

Transat A. T. a toujours du pain sur la planche malgré le bénéfice d’exploitation affiché au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 30 avril dernier. Il s’agissait du 14e trimestre consécutif où une perte nette était enregistrée – même si elle s’est amoindrie de manière considérable. En comparaison, au cours des trois premiers mois de son exercice financier, Air Canada avait engrangé un profit net de 4 millions.

De plus, à presque 1,3 milliard, la dette nette du transporteur préoccupe toujours la plupart des analystes financiers.

« L’entreprise est dans une bien meilleure posture qu’elle ne l’était il y a plusieurs trimestres, mais à mon avis, l’endettement net est trop élevé, souligne Cameron Doerksen, de la Financière Banque Nationale. Transat continue cependant à améliorer ses marges et ses liquidités dans l’horizon de nos prévisions. »

La compagnie aérienne québécoise a été en mesure de gagner du temps en repoussant d’une année, soit à avril 2025, les échéances de remboursement pour des prêts totalisant 198 millions. M. Doerksen est d’avis que la réduction de cette dette passera en partie par l’émission de nouvelles actions, ce qui entraînera la dilution des actionnaires existants.

À la Bourse de Toronto, jeudi après-midi, l’action de Transat A. T. cotait à 4,52 $, en hausse de 1 cent, ou 2,25 %. Depuis le début de l’année, le titre a bondi d’environ 55 %, ou 1,60 $.