(New York) Le gendarme américain des marchés financiers, la SEC, a assigné lundi en justice la plus importante plateforme d’échanges de cryptomonnaies au monde, Binance, ainsi que son patron, Changpeng Zhao, pour contournement de la réglementation.

Agence France-Presse

Selon le document déposé auprès d’un tribunal fédéral de Washington, Binance a notamment laissé des résidents américains utiliser sa plateforme alors que la société n’était pas enregistrée auprès des autorités américaines.

C’est un nouvel assaut contre Binance après celui lancé par l’autorité américaine de régulation des produits financiers, la CFTC, qui l’avait assignée fin mars pour des motifs similaires.

La nouvelle a provoqué un décrochage du Bitcoin, la plus importante des cryptomonnaies par la valeur en circulation (plus de 500 milliards de dollars), qui a perdu près de 2 % en quelques minutes.

Quant au Binance Coin (BNB), cryptomonnaie rattachée à la plateforme Binance et quatrième devise numérique par la valorisation globale, elle a perdu plus de 5 % de sa valeur en moins d’une heure.

« Notre équipe est sur le pont pour s’assurer que nos systèmes sont stables, y compris pour ce qui est des retraits et des dépôts », a réagi Changpeng Zhao depuis son compte Twitter.

« Nous répondrons (à cette assignation) une fois que nous aurons vu le document », a-t-il poursuivi.

La SEC reproche à Binance de ne pas avoir enregistré aux États-Unis sa plateforme, ses propres cryptomonnaies comme le BNB ou ses autres produits financiers.

Le régulateur affirme également que, contrairement à ce qu’a soutenu publiquement Binance, la filiale américaine ainsi que les fonds qu’y étaient déposés par les clients étaient contrôlés par la maison mère.

« (Changpeng) Zhao et des entités de Binance se sont rendues coupables d’une série de tromperies, de conflits d’intérêt, d’absence de transparence et d’un contournement calculé de la législation », a fait valoir le président de la SEC, Gary Gensler, cité dans un communiqué.

« Non seulement Zhao et Binance connaissaient les règles, mais ils ont intentionnellement choisi de les contourner, faisant courir des risques à leurs clients et aux investisseurs », a ajouté celui qui a adopté, depuis plusieurs mois, une approche punitive des grands acteurs des cryptomonnaies qui ne s’enregistrent pas auprès de la SEC.

En l’absence du vote d’un cadre réglementaire au Congrès, la SEC revendique la main sur la régulation des cryptomonnaies, un statut que lui conteste la CFTC.