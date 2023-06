(Vancouver) Lululemon Athletica a affiché jeudi un bénéfice net de 290,4 millions US pour son premier trimestre, en hausse de près de 53 % par rapport à celui de 190,0 millions US de la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

La société établie à Vancouver a précisé que ses revenus s’étaient chiffrés à 2,0 milliards US, en hausse de 24 % par rapport à ceux de 1,6 milliard US du même trimestre l’an dernier.

Le bénéfice par action du fabricant et détaillant de vêtements d’exercice a atteint 2,28 $ US, alors qu’il avait été de 1,48 $ US un an plus tôt.

La directrice financière de Lululemon, Meghan Frank, a souligné qu’une accélération des ventes en Chine et une baisse des coûts de fret aérien avaient contribué à la meilleure performance financière que prévu de l’entreprise.

Les revenus nets de Lululemon ont grimpé de 17 % en Amérique du Nord, tandis qu’ils ont progressé de 60 % à l’international.

La société a révisé ses prévisions de revenu pour l’ensemble de l’exercice et elle vise désormais un chiffre d’affaires d’entre 9,4 milliards US et 9,5 milliards US,