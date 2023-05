(Toronto) Le détaillant de meubles IKEA a annoncé la nomination de Selwyn Crittendon au poste de président-directeur général et directeur du développement durable d’IKEA Canada à compter du 1er août.

La Presse Canadienne

M. Crittendon vient de la division d’IKEA aux États-Unis, où il a récemment dirigé le développement commercial.

Il succède à Michael Ward, qui a obtenu un nouveau poste au sein de l’organisation aux États-Unis.

M. Crittendon a rejoint IKEA en 2002 en tant que responsable de l’expérience pratique des clients dans un magasin à Woodbridge, en Virginie.

Il a occupé de nombreux postes au sein de l’organisation aux États-Unis et était plus récemment directeur du développement commercial chez IKEA US, poste dans lequel il a dirigé le mandat d’expansion, de transformation et d’innovation de l’entreprise dans ce pays.

IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka qui exploite 389 magasins IKEA dans 32 pays, dont 15 au Canada.