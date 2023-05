(Smiths Falls) Le producteur de cannabis Canopy Growth a signé un accord avec Indiva pour les droits et intérêts exclusifs de fabrication, de distribution et de vente des produits comestibles de marque Wana au Canada.

La Presse Canadienne

Les sociétés ont également signé un accord de fabrication sous contrat qui accorde à Indiva le droit exclusif de fabriquer et de fournir des produits de marque Wana au Canada pendant cinq ans, avec la possibilité de renouvellement pour une durée supplémentaire de cinq ans d’un commun accord.

Dans le cadre de l’accord, Canopy Growth achètera environ 37,2 millions d’actions d’Indiva au prix d’achat de 5,79 cents par action, pour un total de près de 2,2 millions, ce qui lui donnera une participation de 19,99 % dans Indiva.

La société versera également à Indiva une contrepartie supplémentaire représentant une valeur de 844 383 $ et un paiement en espèces de 1,25 million le 30 mai 2024.

Le chef de la direction de Canopy Growth, David Klein, a souligné que les accords offraient à l’entreprise une propriété plus complète sur la chaîne de valeur de la marque Wana au Canada, tout en assurant une fabrication soutenue de haute qualité.

En plus de Wana, Indiva produit des produits comestibles au cannabis sous les marques Bhang et Pearls by Grön, ainsi que sous sa propre enseigne.