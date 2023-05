Les points accumulés avec programme de fidélité Moi pourront être échangés dans plusieurs enseignes du groupe : Metro, Super C, Brunet, Première Moisson et Jean Coutu.

Partenariat entre Metro et la Banque Royale du Canada

Les adhérents au nouveau programme de fidélité Moi – lancé par Metro – qui souhaitent accumuler encore plus de points pourront devenir détenteurs de la nouvelle carte de crédit Moi RBC Visa.

La Presse

« RBC est un chef de file dans le domaine des cartes de crédit et des programmes de fidélisation au Canada depuis de nombreuses années.

Ce partenariat permettra à nos clients d’économiser davantage grâce à des récompenses sur leurs achats courants », a affirmé Alain Tadros, vice-président marketing de Metro, vendredi dans un communiqué.

L’an dernier, le détaillant avait annoncé qu’il laisserait tomber son programme de récompenses metro & moi pour le remplacer par Moi. Celui-ci est déployé graduellement depuis le début du mois de mai.